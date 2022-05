Heracles hoopt zaterdagavond op dat ene geluksmomentje tegen Excelsior

ALMELO - Voor Heracles Almelo is het zaterdagavond alles of niets. In de return van de halve finales om de play-offs tegen Excelsior moet de aangeslagen eredivisionist een 3-0 nederlaag goedmaken. Zo niet, dan volgt een pijnlijke degradatie naar de eerste divisie.

De verloren wedstrijd van woensdagavond in Rotterdam is verwerkt. Ondanks de nederlaag, de zoveelste op rij, heerst in de ploeg vertrouwen op een goede afloop zaterdagavond. Zegt interim-trainer René Kolmschot, afgelopen week aangesteld als de vervanger van de ontslagen Frank Wormuth.

„We klampen ons vast aan gekke uitslagen. We hebben de jongens beelden laten zien van wedstrijden uit het verleden van Barcelona, Liverpool en Manchester United. Maar ook onze eigen wedstrijd tegen FC Groningen. Mensen hadden het stadion al verlaten, toen wij in de slotfase de wedstrijd helemaal omdraaiden. Dat kan gebeuren, maar dan moet je er wel in blijven geloven. De jongens doen dat. Je weet nooit wat er gaat gebeuren”, zegt Kolmschot daags voor de cruciale ontmoeting met Excelsior op het eigen Erve Asito.

Niets meer te verliezen

Voordeel voor Heracles is volgens Kolmschot dat de rollen nu zijn omgedraaid. „Wij hebben niets meer te verliezen. We zijn al afgeschreven en begraven”, aldus Kolmschot, die hoopt op ‘dat ene geluksmomentje’. .”Een vroege goal zou goed zijn, maar als dat net voor of net na de rust is, dan is er nog niets aan de hand. We moeten spelen met hart en ziel, maar tegelijk ook rustig blijven en goed nadenken. Als het 1-0 wordt en het publiek gaat er achter staan, dan kan het hier spoken. De strijd is pas gestreden na het laatste fluitsignaal. Dan kijken we wel wat het geworden is.”

Samuel Armenteros begon in de wedstrijd tegen Excelsior in de punt van de aanval, maar de Zweed is zaterdagavond thuis weer wisselspeler.

In tegenstelling tot de uitwedstrijd begint Samuel Armenteros weer op de bank. Zijn plaats in de punt van de aanval is ‘gewoon’ weer voor clubtopscorer Sinan Bakis. Aan de ontmoeting in Rotterdam heeft een aantal spelers wat pijntjes overgehouden. Zaterdag volgt nog een laatste test, daarna hoopt Kolmschot de sterkst mogelijke opstelling te maken.

Twijfelgevallen

Tot de twijfelgevallen behoren de verdedigers Mats Knoester en Sven Sonnenberg, alsmede middenvelder Anas Ouahim. Marco Rente ontbrak eveneens tijdens de afsluitende training. De Duitse verdediger is geblesseerd.