Heracles met Armenteros in de basis op jacht naar zege in Rotterdam

De Hel van Twente is terug: op de pedalen door Twente en Duitsland

ALMELO - De Hel van Twente is eindelijk weer in aantocht. Na een noodgedwongen coronapauze van twee jaar zetten meer dan duizend wielerliefhebbers woensdag tussen 08.30 en 9.30 uur de pedalen in beweging voor een toertocht over maximaal 200 kilometer. Startlocatie: Sportpark Schelfhorst op het complex van PH.

13 mei