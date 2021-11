Heracles organiseert avond voor supporters na rellen op tribune: ‘Vervelende nasmaak aan mooi gelijkspel’

Een grote groep Ajaxsupporters zat zaterdagavond in een thuisvak in het stadion. Na provocatie reageerde een klein deel van de Heraclesaanhang en sloeg de vlam in de pan. Op de omloop vlak onder het uitvak met Ajaxsupporters raakten fans van beide clubs slaags. De politie moest ingrijpen.

‘Jouw verhaal delen’

In de BusinessClub van het stadion praat Heracles de bezoekers bij over wat er zaterdagavond is gebeurd. ‘Daarbij bespreken we ook hoe we als club in het voortraject en tijdens de avond zelf hebben gehandeld. Natuurlijk is er de gelegenheid om daarover vragen te stellen en jouw verhaal met ons en andere Heraclieden te delen.’