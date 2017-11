Heracles populairder in eigen stad dan alle andere eredivisieclubs

"Dat was in het verleden zelfs nog hoger", zegt Martijn van der Lee, manager marketing en communicatie van de club. "In de oude situatie, in de eerste divisie en aan het begin van de eredivisie, kwam meer dan 75 procent van de toeschouwers uit Almelo. Dat is nu, na de uitbreiding, 57,5 procent procent."

Volgens Van der Lee is het te kort door de bocht om Heracles een echte stadsclub te noemen. "Want een groot deel van onze supporters komt uit het omliggende gebied. We hebben een regionale functie. En we willen die olievlek nog meer uitbreiden."

Wat de cijfers zeggen? "Dat we een fanatieke en trouwe aanhang hebben uit Almelo, want in aantallen is dat stabiel gebleven, maar het geeft tegelijk ook weer dat we de groei moesten zoeken in het omliggende gebied. Dat is gelukt. En dat willen we nog intensiever doen. Ons doel is om binnen vijf jaar, dus nu over twee jaar, in een vol stadion te spelen. We richten ons daarmee dus op de regio."