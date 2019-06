Heracles trapt 29 juni af op Almeloos Feestje

A35 in juni toch nog één weekend dicht

11:12 ALMELO - De werkzaamheden aan de A35 van de afgelopen maanden zijn volgens Rijkswaterstaat goed verlopen. Er is een maar: een aantal zaken moet nog geregeld worden, waardoor de weg in het weekend van 21 juni afgesloten is. Het gaat om het weggedeelte tussen knooppunt Azelo in de rijrichting van Almelo-Zuid (afrit 30).