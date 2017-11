Heracles wil ook slechtzienden en blinden in stadion laten genieten

Ook mensen met een sterk verminderd zicht kunnen in de toekomst wellicht genieten van een voetbalwedstrijd in Twente. Heracles Almelo onderzoekt de mogelijkheid voor een 'blindentribune': een deel van een vak in het stadion waar slechtzienden de wedstrijd middels een headset tot in detail kunnen volgen.

"Na zaterdag beslissen we of we een pilot gaan draaien", zegt Gerrald Albersen van de Almelose club.

Quote Op de perstribune zit dan een commentator, die verslag geeft vanuit het perspectief van de blindentribune Gerrald Albersen, Heracles Almelo

Volgens Albersen had Heracles enkele jaren geleden ook al plannen voor een dergelijke tribune. "Destijds is er een vooronderzoek gedaan, maar ontbrak het aan een kennispartner. Financiën speelden ook een rol. Het kost wel iets meer dan een paar honderd euro", zegt Albersen, die de maatschappelijke taken bij de club onder zijn hoede heeft.

Voor een blinden- en slechtziendentribune is een speciaal vak nodig, met geluidsapparatuur, en een speciaal opgeleide verslaggever. "Zo kunnen fans via een headset horen wat er op het veld gebeurt. Tot in detail. Op de perstribune zit dan een commentator, die verslag geeft vanuit het perspectief van de tribune, waar die mensen zitten."

De Almelose club liep nu per toeval aan tegen de mogelijkheden. "Onze hoofdsponsor Asito had Koninklijke Visio, een expertisecentrum voor mensen die blind of slechtziend zijn, als klant uitgenodigd voor een wedstrijdbezoek. Daarop gaf Visio aan graag wat voor hun doelgroep te willen betekenen. Visio heeft de apparatuur in huis en heeft meerdere clubs hierbij geholpen."

Zaterdag, tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, zijn vijf fans met 'zeer beperkt zicht' te gast in de skybox van Asito. Visio gaat dan in gesprek met de supporters. "Daarna beslissen we of we een pilot gaan draaien", aldus Albersen.