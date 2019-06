Heracles wil Twente aantrekkelijker maken en innovatieve plannen ontwikkelen

Heracles is de verbinder, de aanjager van het innovatieproject. Het levert de club sponsors en inkomsten op. En Heracles heeft nog een extra missie: een bijdrage leveren aan een betere regio. Vooral in het buitenland ligt een uitdaging. “PSV doet dat heel goed”, zegt Ivar Hageman (37), de innovatiemanager van de Almelose voetbalclub. “Die zet bijvoorbeeld profvoetballer Lozano in om in Mexico tegen Mexicaanse talenten te zeggen dat de omgeving van Eindhoven aantrekkelijk is om je te vestigen.” Dat kan in Almelo natuurlijk ook. Hageman noemt bijvoorbeeld Heraclesspits Adrián Dalmau, afkomstig uit Spanje. “We vertellen Spaanse studenten dat het hier in het oosten goed toeven is. Dat je hier goed kunt studeren, werken, wonen, ontspannen én naar topvoetbal kunt kijken.”