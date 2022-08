Heracles zal tegen Jong PSV anders voor de dag moeten komen dan in Utrecht

Trainer John Lammers van Heracles was zondag in de aanloop naar het treffen van maandagavond tegen Jong PSV duidelijk: „Een ploeg met goede individuele spelers, die samen ook nog eens een sterk team vormen. Als wij in Eindhoven spelen zoals tegen Jong FC Utrecht, dan gaan we het heel lastig krijgen.”

Na twee gespeelde wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie maakt Heracles zich op voor de ontmoeting met de beloften van PSV. De tweede wedstrijd op maandagavond wordt gespeeld in Eindhoven. „In onze eerste wedstrijd (thuis 4-0 tegen ADO Den Haag) was ons spel beter, tegen Jong FC Utrecht speelden we slecht, maar was de effectiviteit beter. Als we beide zaken maandagavond combineren, dan ben ik tevreden.”

Quote Ook tegen Jong PSV willen wij de dominante ploeg zijn, we moeten het spel maken John Lammers

Ondanks dat Heracles in Eindhoven een sterke ploeg treft, gaat Lammers uit van de eigen kracht. „Ook tegen Jong PSV willen wij de dominante ploeg zijn, we moeten het spel maken.”

Of Heracles in Eindhoven kan beschikken over Marko Vejinovic is nog maar zeer de vraag. De creatieve middenvelder is geblesseerd en trainde de afgelopen dagen aangepast. Hoogstwaarschijnlijk zal Lammers Vejinovic niet meenemen naar Eindhoven. Hetzelfde geldt voor Sinan Bakis en Sylian Mokono, die beiden geblesseerd zijn. „Mensen die niet honderd procent fit zijn, laten we thuis”, aldus Lammers vlak voor de laatste training in de voorbereiding op de ontmoeting in Eindhoven.

Orestis Kiomourtzoglou maakt de meeste kans Vejinovic op het middenveld te vervangen. Voor de rest zal het elftal niet veel worden aangepast, aldus Lammers. „Op het moment dat het team draait, zul je als wisselspeler je beurt af moeten wachten. Moet je het laten zien op trainingen en in invalbeurten. Die zullen er altijd komen”, sprak de oefenmeester van Heracles in de aanloop naar de derde competitiewedstrijd in de eerste divisie.

Jong PSV - Heracles Almelo, maandagavond, 20.00 uur.

Scheidsrechter: Ganser

Vermoedelijke opstelling: Brouwer, Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Roosken, Schoofs, Kiomourtzoglou, Ouahim, Laursen, Armenteros, Hansson.