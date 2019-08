Heraclieden lieten jonge fans in Almelo helemaal niet zitten: ‘Training liep uit’

Rechtsback Breukers en de Syrische middenvelder Osman waren slechts iets later vanwege een uitgelopen training, lichtte Heracles Almelo-woordvoerder Joris Dieterman toe.

De signeersessie was bij Heracles’ pop-up store in het centrum. De jonge fans die bleven, zagen hun geduld beloond. Want uiteindelijk richtten de spelers alle aandacht op hen. Er werden handtekeningen uitgedeeld en volop foto’s gemaakt.