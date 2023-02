Het geld is binnen, hier komt een gloednieuwe brouwerij, met proeflokaal, in de Almelose binnenstad: ‘We zijn in de zevende hemel’

Ze hebben er al op geproost. „We zijn in de in de zevende hemel. Want het is ons gelukt. We zijn ook wel een beetje opgelucht. Het is best spannend als je aan zo'n avontuur begint”, erkent Menno de Braak (44). Hij is eigenaar van de Almelosche Brouwerij Zwarte Parochie. Samen met slijter Marco Schonewille (39) van Het Promillage heeft hij de crowdfundingsactie op poten gezet. Om een brouwerij, met proeflokaal en slijterij te beginnen in de Grotestraat, op nummer 48.