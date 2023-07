Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

Bezoekers Spacebar vrezen voor verlies culturele hotspot na sluiting: ‘Waar moet creatieve community nu heen?’

Het doek dreigt te vallen voor de Spacebar aan het Stationsplein in Enschede. De vrijplaats zit financieel in zwaar weer en sluit daarom noodgedwongen haar deuren voor de ‘summer break’. De toekomst van het café is onzeker, tot grote vrees van de bezoekers: „Spacebar is de enige plek waar ik me veilig genoeg voel om uit te gaan in Enschede.”