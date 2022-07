Hidden Charms Records bundelt krachten met Paco Plumtrek met hangplek voor Almelose muzikanten

ALMELO - Ooit had je Sub Rosa en De Poort van Kleef in Almelo, waar bands optraden en muzikanten en muziekfans elkaar ontmoeten. Gaan die oude tijden herleven bij Paco Plumtrek aan de Grotestraat?

Wat is er over van het ooit zo rijke muzikale verleden van Almelo? Waar zijn de bands gebleven? Soloartiesten, waar zijn jullie? Voor het bij elkaar brengen van muzikanten - in elk denkbaar genre- uit Almelo en omgeving, hebben René Brama van platenzaak Hidden Charms Recordstore en Henk Lammers en Tom Weel van Paco Plumtrek de krachten gebundeld.

VVV functie

Ze voelen de behoefte om lokale en regionale muzikanten een platform te bieden. Brama: „Je zou het kunnen zien als een VVV voor muzikanten. Muzikanten en andere muziekliefhebbers die elkaar op een vast moment en en vaste plek kunnen ontmoeten.” Lammers vult aan: „Ik kan ze bijvoorbeeld helpen met het krijgen van optredens. Het kan een plek zijn om die nieuwe gitarist voor je bandje te vinden.”

Quote Je bent niet verplicht een consumptie te nemen zoals in een café, je kunt hier rustig uren rondhangen Henk Lammers

„We bieden artiesten en bands uit Almelo en omgeving bij Paco Plumtrek aan de Grotestraat 47 bovendien een plek om hun opgenomen muziek onder de aandacht te brengen”, legt Brama uit. Daarvoor is hij vanaf 25 augustus elke donderdagmiddag aanwezig in het onderkomen, waar Lammers ook zijn kunstwerken heeft ondergebracht. Lammers: „En je bent niet verplicht een consumptie te nemen zoals in een café, je kunt hier rustig uren rondhangen.”

Heden en verleden

Voor de ‘lokaal kabaal’ collectie zoals het initiatief enigszins spottend wordt omschreven, krijgen artiesten en bands uit heden en verleden het verzoek hun producties in te brengen, van democassettes tot volwaardige albums. En van doommetal tot Turkse volksmuziek.

Hidden Charms Recordstore spant zich in om die muziek te verkopen, terwijl acts zich kunnen opgeven om op te treden bij het Liedjesmakersfestival dat Lammers dit jaar op 1 oktober houdt in theater Hof88. In het programma is nog ruimte voor enkele lokale acts. Voorwaarde is wel dat die lokale band/artiest eigen werk speelt.

Prachtige verhalen

Brama vervolgt: „Het is bovendien een fysieke ontmoetingsplek voor muziekliefhebbers. In de winkel van mijn vrouw Imke en mij aan de Bornerbroeksestraat 278 ontstaan tijdens de openingsdagen op vrijdag en zaterdag ook vaak ontmoetingen tussen muziekfans die elkaar prachtige verhalen vertellen over hun favoriete muziek, artiesten en concerten die ze hebben bezocht.”

Volledig scherm Een klein deel van de muzikale producties van bands en artiesten uit Almelo of platen met een link naar Almelo. © Lenneke Lingmont