Hinder voor verkeer op N36 na ongeval bij Almelo

Taakstraf geëist tegen 'mo­del­wiet­kwe­ker' uit Almelo (57)

23 oktober ALMELO - Richard L. uit Almelo kweekte ruim 300 wietplanten in een loods in Ambt Delden. Daarom eiste het Openbaar Ministerie maandag in Almelo 120 uur werkstraf tegen hem. Tot onvrede van L., want hij kweekte naar eigen zeggen niet alleen. "Maar ik krijg nu wel de volle laag, die anderen gaan vrijuit. Dat is onrechtvaardig." Dat is altijd zo, zegt ook het OM.