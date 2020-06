Hockeysters en vriendinnen Merel en Annelot uit Almelo stoppen bij Dames 1: ‘Wel prettig dat de druk wegviel’

Ondanks kritiek blijft Almelo Xentari gebruiken in strijd tegen eikenpro­ces­sie­rups

12:02 ALMELO - Het bestrijdingsmiddel Xentari blijft gewoon in gebruik in de Almelose strijd tegen de eikenprocessierups. Ondanks kritische geluiden vanuit de gemeenteraad is de gemeente niet van plan om op dit moment naar een alternatief te zoeken. ‘Dit is nu de enige effectieve methode om de eikenprocessierups te bestrijden’, schrijft de gemeente.