Hoe de Toekan van Van der Valk in Almelo neerstrijkt (en 30 jaar later na knallende ruzie sluiting van het theater dreigt)

Almelo en Van der Valk; ze kunnen niet meer zonder elkaar. Maar hoe is dat zo gekomen? Wat is er de afgelopen dertig jaar aan voorafgegaan? Daarvoor moeten we terug in de tijd, te beginnen in september 1971. In Almelo wordt die maand Cultureel Centrum De Hagen geopend. De gemeentelijke schouwburg aan de rand van het centrum is de voorloper van het Theaterhotel.