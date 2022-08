Hoe kijken Almeloërs naar bedelaars: ‘Ben je echt zo zielig, of staat de BMW hier om de hoek?’

Strandbal Festival in Borner­broek doet naam eer aan

BORNERBROEK - Al te warm was het niet, maar het Strandbal Festival in Bornerbroek heeft zijn naam opnieuw eer aan gedaan. Op de tiende editie, na twee jaar coronapauze, gingen bezoekers als vanouds los op de beats van de DJ's. Nick Raff, Chris DeLuxe, Ramon, Harry More, Daani en de Buren van de Brandweer kregen de sfeer er goed in.

