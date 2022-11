Hoe kruisboogschutter Kenzo K. zich oppompte met agressie, tot hij ontplofte

Intocht Sint Nicolaas Almelo: ‘Het was vol, vol en vol, gewoon fantasisch’

ALMELO - Secretaris Martin Kroeskop van Almelo Events organiseert al tien jaar de intocht van Sint Nicolaas in Almelo, maar zo druk het zaterdagmiddag was had hij nooit eerder meegemaakt. „Het was zowel op de kade bij de rechtbank als langs de hele route vol, vol en vol. Onvoorstelbaar veel mensen, fantastisch!”

13 november