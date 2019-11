Hoe Uitsmijters uit Almelo het basketbalbolwerk van Twente wil worden

De club is geworteld in Almelo. Met decennia lang de roemruchte Rembrandt­hal als thuisbasis. Een echte basketbal-accommodatie met een houten vloer en het publiek dicht op het speelveld. Die tijd is voorbij. De Rembrandt­hal bestaat allang niet meer. Uitsmijters speelt anno 2019 in de IISPA. Dat staat voor topsport. En daar wil de club graag mee geassocieerd worden. Nu en in de toekomst. Uitsmijters wil structureel met twee teams een rol van betekenis spelen in de promotiedivisie, het op een na hoogste niveau in Nederland.