Hoe werkt dat, een kerkklok verzetten naar wintertijd? Martin (73) regelt het in Almelo al 45 jaar

Roemeen aangehou­den na overlijden 27-jarige man in Almelo

ALMELO - De politie doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder een 27-jarige man uit Almelo om het leven gekomen is. De man overleed zondag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, die hij een week eerder in de Treubstraat in Almelo had opgelopen.

28 oktober