Hoe zit dat? De Kolkschool in Almelo staat na rechtszaken al een jaar leeg, maar er gebeurt nog niets

Met video Buschauf­feur Edwin (47) uit Almelo is klaar met al die flexibili­teit en staakt: ‘Ik moet wel’

ALMELO - Ze reden niet. Geheel tegen hun natuur in besloten tien Twentse chauffeurs om woensdagochtend hun bus te laten staan. Als protest tegen de te hoge werkdruk en het te lage loon. Edwin Hammink (47) uit Almelo is één van hen. „De manager is er misschien niet blij mee, maar als we dit niet doen, dan zijn we aan de goden overgeleverd.”

8 juni