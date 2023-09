Hogere accijns op sigaretten: meer dan 10.000 inwoners Almelo geraakt

Stikstofmi­nis­ter over beruchte leembult bij Klooster­haar: ‘Vergelijk­ba­re situaties voorkomen’

Demissionair stikstofminister Christianne van der Wal wil een vergelijkbare situatie als in natuurgebied Engbertsdijksvenen voorkomen. De beruchte leemstort die in een geliefde waterplas lekte, leidde tot afgrijzen in het naburige dorp Kloosterhaar. Er zijn fouten gemaakt, erkende Staatsbosbeheer al over de natuurherstelwerkzaamheden.