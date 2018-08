Honk- en softbalclub in Almelo hoopt in 2020 op nieuw complex te spelen

Er wordt al lang gesproken over de verhuizing van Uitsmijters naar een nieuwe accommodatie. „De gemeente gaf in 2012 aan dat we de huidige plek aan het Maatveld 4 moeten verlaten. Vanaf dat moment begonnen we onze zoektocht naar een nieuwe locatie”, vertelt Van Raaij.

Dispensatie

Omdat het huidige sportcomplex niet meer voldoet aan de eisen van de Nederlandse honkbalbond, de KNBSB, krijgt de club jaarlijks dispensatie. Bovendien ligt het donkere, bosrijke gebied geïsoleerd. Dat belet volgens het bestuurslid veel jongeren om lid te worden.

„En onder de zeventig leden zitten veel jeugdigen. Het huidige complex opknappen, is daarom geen optie. In 2015 stelden we een locatierapport op, waarin we zes locaties beschreven. Vanuit de gemeente kwam ook nog een aantal opties. Maar tot op heden is er nog geen oplossing.”

Geen garanties

Een delegatie van het clubbestuur ging in gesprek met wethouder Maathuis. „De wethouder gaf geen garanties, maar zei dit najaar met een voorstel te willen komen waar we wat mee kunnen”, laat Van Raaij weten.