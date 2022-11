Hoogzwangere Maxime (22) zakt door winkelvloer en gaat kopje onder in kelder: ‘Ik was zo bang voor mijn baby’

Deze maandag verkeert Maxime nog altijd in een shock, vertelt ze. „Het was zo heftig. Ik heb al twee dagen niet geslapen. Ik heb nog steeds pijn in mijn nek en schouders. Maar gelukkig is alles goed met de baby. Dat is het allerbelangrijkste.” Maxime vertelt dat ze 35 weken zwanger is van haar eerste kind.