Hoopvol begin van 2023 voor jonge Almeloërs: ook als ‘gewoon vrienden’ mogen ze een woning huren

De feestdagen zijn voorbij, waar laat je de kerstboom in Twente en de Achterhoek?

ENSCHEDE - Feestdagen voorbij, kerstboom de deur uit. Het is bij uitstek de week om op te ruimen. De kunstboom kan weer in de doos. Maar waar laat je de echte kerstboom? Afhankelijk van de gemeente in Twente of de Achterhoek, zijn er verschillende opties. Waarbij de een het wat makkelijker heeft dan de ander.

2 januari