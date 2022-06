Horeca reanimeert Nacht van Almelo na verdwijning Twentse Lente: ‘Almelo verdient een goed feest’

Kroegbaas Toon Eppink van De Stam kan zich er alvast ontzettend op verheugen. Hij is samen met een aantal andere horecaondernemers kartrekker van de nieuwe Nacht van Almelo. Het clubje heeft flinke ambities. Vooral voor de komende jaren.

„Het programma voor dit jaar is mooi, maar wel wat minder omvangrijk dan vroeger. Er was simpelweg te weinig tijd, met oog op alle vergunningen en deelnemers. Bovendien hebben we ons de afgelopen maanden vooral op onze eigen bedrijven gericht, want we hadden wat schade in te halen na al die gedwongen sluitingen”, zegt de caféhouder. „We beperken ons deze keer tot de Koornmarkt, het Amaliaplein en Proeflokaal België. Daar zijn allerlei optredens.”

Volgend jaar worden de zaken echt weer groots aangepakt. „Dan hopen we terug te keren naar de opzet van vroeger. Dus een groter podium op het Marktplein met een paar bekende acts en op andere plekken in de stad kleinere shows.”

Einde Twentse Lente

Dat de naam Nacht van Almelo in ere is hersteld is opvallend, want ongeveer tien jaar geleden nam het festival Twentse Lente de plek in van de Nacht. „Maar heel veel Almeloërs noemden Twentse Lente ook nog gewoon Nacht van Almelo, ook al duurde het festival op het hoogtepunt drie dagen”, weet Eppink. „Dat festival is nu gestopt.”

Voorzitter Jeffrey Hinnen van de Twentse Lente bevestigt het einde van het festijn. „Ik wilde zelf eigenlijk al eerder stoppen als voorzitter, want hoe leuk de zeven edities die we hebben georganiseerd ook waren, het kostte me elk jaar ontzettend veel tijd”, legt hij uit. „Na de editie van 2019 vonden we een nieuwe groep enthousiastelingen die het stokje over zouden nemen. Ik heb nog wel geholpen waar ik kon, maar toen kwam corona.”

Door de crisis bleef het in 2020 bij een benefietactiviteit voor de horeca en in 2021 kwam de Twentse Lente niet verder dan een kleinschalig online feestje. „Vervolgens is besloten om de stekker eruit te trekken”, geeft Hinnen aan. „Onze organisatie heeft dan ook geen rol bij de nieuwe Nacht van Almelo, al juich ik dit natuurlijk wel van harte toe. Almelo verdient een mooi feestje.”

Programma

De logische vraag die volgt, is wat er dan op 24 juni allemaal te doen is in Almelo. Juni en dus niet mei, zoals eerder gebruikelijk was bij de festiviteiten. „Eind mei is er rond Hemelvaart al zoveel te doen in de buurt, vandaar dat we voor eind juni kozen. Dat blijven we waarschijnlijk ook doen”, zegt Eppink.

Bij de kroegbaas van De Stam in de zaak treedt de band Somewhere On Stage op, een tributeband die gespecialiseerd is in krakers van de Britse heavymetalband Iron Maiden. Vlakbij op het Amaliaplein bepalen de dj’s Nick Raff, Faulhaber en Feestdj Jochem de sfeer.

Op de Koornmarkt zorgt de band Mixed Nuts voor de muziek en The Bottleneck Rockers vormen de muzikale attractie bij Proeflokaal België voor de deur. De activiteiten beginnen rond 20.00 uur.