Howard V. tankte overal in Twente zonder te betalen, pomphouders woedend: ‘Instanties doen hier niks mee’

Zeker drie bedrijfs­bus­jes opengebro­ken in Hengelo: ‘Twee mannen in beeld met mijn gereed­schaps­kof­fer’

HENGELO - Bij zeker drie bedrijfsbusjes in Hengelo is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. De schade loopt in de duizenden euro’s per gedupeerde.

13:28