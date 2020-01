IISPA in Almelo hoopt op oranjefeestje bij twee volleybalinterlands

Van der Poel IJs (nog) niet naar Almelo na klacht uit buurt

15:32 ALMELO - De liefhebbers van ambachtelijk schepijs moeten nog even geduld hebben. De opening van de nieuwe ijssalon van Van der Poel IJs laat door een bezwaar vanuit de buurt op zich wachten. „De opening op 1 maart gaan we in elk geval niet halen”, zegt Pieter van der Poel.