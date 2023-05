IJsverkoop in Almelo loopt achter, maar Rob van Van der Poel houdt het hoofd koel: 'Klagen doen we nooit'

indebuurt.nlNiks lekkerder dan de zon op je gezicht en een verkoelend ijsje in je hand, toch? Er is alleen één probleem: het lenteweer laat op zich wachten in Almelo. Dat merkt ook Rob Beerlage (38) van ijssalon Van der Poel. Trek in ijs hebben Almeloërs nog niet.