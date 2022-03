In Almelo daalt na de uitslag het besef in: ‘Een nieuw gemeentebestuur, dat wordt nog een lastige puzzel’

Eindelijk de grootse partij in Almelo, maar ook een zetel verloren. Lijsttrekker Arjen Maathuis van de VVD zegt aan dat laatste niet zo niet zwaar te tillen „Het was een tweede restzetel, die we de vorige keer met mazzel hebben gewonnen. In heel Overijssel is de VVD in één gemeente de grootste; en dat is Almelo. Ik ben daar enorm blij mee. Het is enorm knappe prestatie van ons team.” Het was een nek-aan-nekrace, waarbij de VVD uiteindelijk 24 stemmen meer dan nummer de twee, LAS, uit het vuur wist te slepen.