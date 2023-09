In Almelo werd 19 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

Florian uit Hengelo heeft een Nederland­se en een Syrische kunstenaar als opa's

De Hengelose kunstenaar Henk Lassche ontfermde zich over de Syrische schilder Sulaiman Ali nadat diens oeuvre bij een bombardement was verwoest. Nu delen ze niet alleen de liefde voor de kunst maar als opa Henk en opa Sulaiman ook die voor hun kleinzoon Florian. Dit is een waargebeurd sprookje over onbaatzuchtigheid die oost en west verbindt, in de vorm van een vierluik.