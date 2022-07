Incident in Almelo: slachtoffer naar ziekenhuis, twee auto's in beslag genomen

Automobi­lis­te en scooter­rijd­ster botsen in Almelo, familie ontfermt zich over slachtof­fer

ALMELO - Een scooterrijdster en een automobiliste zijn vrijdag met elkaar in botsing gekomen in Almelo. Dat gebeurde op de plek waar de Maardijk en de Broekerheide elkaar kruisen. Vermoedelijk zag de automobiliste de scooterrijdster over het hoofd, waarna een aanrijding niet meer was te voorkomen.

