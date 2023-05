Indy (20) maakt ‘grotemensenfeesten’ ook voor kinderen leuk: ‘Ik zag ze onder tafels kruipen van verveling’

De aanhangers worden opgehaald, de speeltoestellen ingeladen. Indy gaat met haar vader op weg naar een klant. De ballenbak gaat zoals gewoonlijk mee, want die is favoriet. Het opzetten van de speelplaats neemt vaak een half uur in beslag. Met haar bedrijf Playground By Indy hoopt ze zowel ouders als kinderen een mooie dag te geven. Als alles klaarstaat, wordt ze blij. „Als ik de ouders zie ontspannen en de kinderen spelen, heb ik mijn taak volbracht.”