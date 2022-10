Ineens staat een Almelose volkswijk vol prehistorische dieren: ‘De Wondestraat is nu beroemd, iedereen komt kijken’

Nieuwe Twentse High Tech Academy blijkt schot in de roos: tweede groep studenten staat te trappelen

ALMELO - De Triple T High Tech Academy in Twente blijkt een succes. De eerste lichting mbo-studenten is het afgelopen jaar bij Almelose bedrijven en in het Heracles-stadion klaargestoomd voor een baan in de techniek. Een tweede groep staat te trappelen.

3 oktober