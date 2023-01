Inwoner Hardenberg is er gloeiend bij: politie vindt gestolen katalysatoren in zijn auto

De politie vermoedt dat de auto-onderdelen in Oost-Nederland zijn gestolen. De 25-jarige inwoner van de gemeente Hardenberg liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in de buurt van Didam. Hoe die katalysatoren in de auto terecht kwamen: daar kon de Hardenberger en zijn reisgenoot geen fatsoenlijk antwoord op geven. Die reisgenoot is een 31-jarige man uit Almelo.

Ontsnappingspoging

De inwoner van de gemeente Hardenberg probeerde nog te ontsnappen aan de agenten, maar hij kwam niet ver. De sprint eindigde verderop, waar agenten in een andere politieauto hem in de kraag vatten.

De politie is op zoek naar de herkomst van de katalysatoren. Vermoedelijk zijn ze gestolen uit een Audi of Volkswagen in de Achterhoek en Twente. De diefstal is mogelijk nog niet opgemerkt door de auto-eigenaren, denkt de politie: er is nog geen aangifte gedaan van diefstal.