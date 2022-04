Inwoners Aadorp ‘te laat’ met bezwaar tegen verruimen geluidsnorm petflessenfabrikant

SUV van Wessel uit Almelo gestolen: ‘Ik vrees dat ik hem nooit meer terug ga zien’

ALMELO - Toen hij woensdagochtend de gordijnen van de slaapkamer z'n dochter opentrok en naar buiten keek, kon Wessel Weijenberg uit Almelo z'n ogen niet geloven: z'n SUV van een jaar oud was verdwenen. Eerst twijfelde hij nog of hij z’n Toyota RAV4 niet ergens anders had geparkeerd, maar dat bleek niet zo te zijn. „Ik vrees dat ik hem niet meer terug ga zien.”

