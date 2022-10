Is dat wat, die Krikhaarprijs? Almelose kunstenaars zijn er heel blij mee: ‘Hij staat op mijn cv’

ZGT en MST scoren glansrijk met financiën, ziekenhuis Hardenberg in zwaar weer

HARDENBERG - Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg verkeert financieel in zwaar weer. Waar de Twentse en Achterhoekse ziekenhuizen ‘de stresstest’ van accountantskantoor BDO glansrijk doorstaan, scoort het ziekenhuis in Hardenberg over 2021 een 3. Met dat rapportcijfer staat Saxenburgh in de kelder van Nederland.

11 oktober