Jacqueline Meupelenberg verlaat de Pancratiusparochie in Albergen: ‘Zielzorg raakt op de achtergrond, terwijl daar juist mijn hart ligt’

Een duizendpoot, dat is Jacqueline Meupelenberg ten voeten uit. Het aantal projecten waar de pastoraal werker haar ziel en zaligheid in stak, is talrijk. Haar diaconale magazine Op weg gaan, waarin al deze projecten worden uitgelicht, telt dan ook maar liefst negentien pagina’s. Het zou aanvankelijk worden uitgebracht toen ze 12,5 jaar werkzaam was als pastoraal werker. „Nu ik vertrek is het tevens een afscheidscadeautje voor de parochianen”‚ vertelt Jacqueline. „Zij gaven mij het vertrouwen om samen op weg te gaan.”