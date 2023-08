Jan Willem en zijn gezin uit Almelo verhuisden naar Alicante: ‘Bizar om te zien hoe snel kinderen een nieuwe taal leren’

Eenzijdig ongeluk op N36 bij Vriezen­veen

Een automobilist heeft vrijdag laat in de avond op de N36 ter hoogte van Vriezenveen een ongeluk gehad. Als gevolg daarvan is de weg enige tijd in beide rijrichtingen afgesloten geweest. Op de weg lagen diverse onderdelen van de auto. Inmiddels is de N36 weer open.