Jeffrey Hinnen nieuwe penningmeester Heracles Almelo

Restaurant No Hero in Delden strikt topkok

27 februari DELDEN - Ondernemer Geert Steinmeijer heeft topkok Lars van Galen van ’t Lansink in Hengelo en Bib Gourmand-restaurant Ledeboer in Almelo gestrikt als adviseur voor het restaurant in zijn nieuwe museum No Hero in Delden. „Wij zijn superblij met Lars. Hij heeft een verfrissende en fantastische keukenstijl.”