Jeugd wijdt gloednieuw kunstgras van Heracles Almelo in Erve Asito in

De man die waarschuw­de voor spionage in Almelo in internatio­na­le tv-serie

25 juli ALMELO - Klokkenluider Frits Veerman, die onthulde hoe Pakistan een atoombom kon bouwen na spionage in Almelo, krijgt internationale aandacht. Behalve dat The Financial Times zijn verhaal oppikte, is er nu ook een tv-serie in de maak.