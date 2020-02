Jong Oranje brengt topvolleybal even terug in Almelose IISPA-hal

De IISPA moest de afgelopen jaren afscheid nemen van frequent topvolleybal. Het eredivisieteam van Eurosped verkaste naar Vroomshoop, aan het internationale eindejaars topvolleybaltoernooi kwam ook een einde. Maar het Almelose sportbedrijf heeft een goede relatie met de nationale volleybalbond Nevobo. Dat komt onder meer omdat het regionaal talentencentrum van de Nevobo in de IISPA onderdak heeft. Bovendien realiseert de Nevobo zich dat Twente een pure volleybalregio is, waar op op hoog niveau wordt gespeeld. Want behalve Eurosped spelen ook Set-Up’65 (Ootmarsum) en Apollo 8 (Borne) in de eredivisie.

Meiden

Vooral de Enterse middenspeelster had een mooi aandeel in het basisteam dat Japan in een spannende vijfsetter versloeg: 25-27, 25-19, 23-25, 25-19, 15-12. „Belangrijk voor ons, deze oefenzege. We hebben een nieuw team, spelen en trainen veel samen en werken naar een ek-kwalificatietoernooi in april toe. Dit geeft weer vertrouwen. Bovendien mooi om hier in deze IISPA-hal te spelen voor een oranje publiek”, aldus de Enterse