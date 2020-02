Jonge volleyballers spelen interlands in Almelo

Patiënten­stop voor huisartsen in Enschede, situatie in Almelo nijpend

11:51 ENSCHEDE/ALMELO - Er is een dusdanig tekort aan huisartsen in Enschede dat inwoners van de stad zich niet meer bij een nieuwe praktijk kunnen inschrijven, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. In Almelo is de situatie nijpend en is er sprake van een dreigende patiëntenstop.