Jongeren opgelet: hier haal je gratis een vaccinatie tegen HPV in Almelo

Misschien denk je nu, ‘dit virus is een ver-van-mijn-bedshow’, maar als je seksueel actief bent, is de kans juist zeer groot dat je in aanraking komt met HPV. Vrouwen en mannen tussen de 18 en de 27 jaar kunnen dit jaar gratis een vaccinatie halen.

Vaccinatie halen tegen HPV

Als je je laat vaccineren, bescherm je jezelf en anderen tegen HPV. Het is geen honderd procent bescherming, maar je hebt hierdoor een veel kleinere kans op kanker door het virus. Voor een goede bescherming heb je twee vaccinaties nodig met minimaal vijf maanden ertussen.

Gratis vaccinatie HPV Almelo

Het vaccin is dit jaar (2023) gratis te verkrijgen voor iedere Almelose jongere tussen de 18 en 27 jaar. Goed om te weten: normaal kost een vaccinatie tussen de 125 euro en 150 euro. Als je dit jaar de vaccinaties haalt, scheelt je dat zo’n 300 euro.

Ben jij dus geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003, dan kun je gratis een vaccinatie krijgen bij Sporthal Schelfhorst aan De Stins 2. Je kunt via deze site zelf een afspraak maken. Vijf maanden na je eerste vaccinatie ontvang je automatisch een herinnering om een afspraak te maken voor je tweede vaccinatie.

Goed om te weten

Er zijn twee prikken nodig om je goed te beschermen. Tussen de prikken moet minimaal vijf maanden zitten, maar zes maanden is nog beter. Als je twee gratis prikken wilt, dan is het belangrijk dat je de eerste prik haalt voor 1 juli 2023. Kun je de tweede prik pas in 2024 halen? Dan betaal je die prik zelf. Heb je je langer dan zes maanden geleden een of twee keer laten vaccineren tegen HPV? Dan heb je nu nog één prik nodig. Heb je een ziekte die je afweer minder maakt? Of gebruik je medicijnen die de afweer minder maken? Dan heb je misschien drie prikken nodig. Er wordt samen met een GGD-arts gekeken of dat nodig is.

Tips voor je bezoek

Het is handig om een T‐shirt aan te doen met korte mouwen. Je krijgt de prik namelijk in je bovenarm. Vind je de prik spannend? Vertel het dan. De medewerkers hebben veel ervaring en helpen je door de vaccinatie heen.

Jonger dan 18 jaar?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen een brief thuis met een datum en tijd waarop je langs kunt komen. Dit geldt voor jongens en meiden vanaf 10 jaar. Alle 10-jarigen én alle jongeren geboren in 2013, 2011, 2010, 2007 en 2005 krijgen dit jaar een uitnodiging. In 2024 ontvangen alle jongeren geboren in 2014, 2010 en 2007 een uitnodiging. In 2022 hebben jongeren geboren in 2012, 2009, 2008, 2006 en 2004 een uitnodiging ontvangen voor de HPV-prikken. In de brief staat waar en wanneer je wordt gevaccineerd.

Zonder afspraak

In Almelo is ook een dag waarop je zonder afspraak terecht kunt voor een vaccinatie, dat is op woensdag 15 maart van 09.15 tot 17.00 uur. De prikkers hebben pauze van 12.30 tot 13.15 uur, dus dan is de priklocatie even gesloten. Deze dag is voor iedereen tussen de 10 en de 27 jaar die een vaccinatie wil.

Wat is HPV?

HPV is een virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken. Baarmoederhalskanker komt hiervan het meest voor. Andere vormen van kanker die het virus kan veroorzaken zijn aan de mond- en keelholte, de vagina, schaamlippen, de anus en de penis.

Hoe krijg je HPV?

Als je ziet op welke plekken HPV kanker kan veroorzaken, dan begrijp je misschien ook wel hoe het virus van mens tot mens wordt overgebracht. Het virus wordt overgedragen via de handen, huid of mond als je vrijt met iemand die besmet is. Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV.

