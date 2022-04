Jouw unieke verzameling exposeren in Stedelijk Museum Almelo? Dit is je kans!

Wat is er leuker dan je verzameling in het Stedelijk Museum Almelo terug te zien? In verband met deze tentoonstelling nodigt het museum iedereen met een mooie, interessante, bijzondere of gekke verzameling uit zich te melden. Dan kijken we of (een deel van) uw collectie een tijdelijk plaatsje in het Stedelijk Museum Almelo krijgt. Aanmelden kan tot 8 mei via: info@stedelijkmuseumalmelo.nl.