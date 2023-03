Kans groot dat Hornbach tóch naar Almelo komt

De kans is groot dat Hornbach tóch naar Almelo komt. De Raad van State heeft namelijk de ‘blokkade’ die de provincie Overijssel tegen het plan had opgeworpen vernietigd. Voor de gemeente Almelo, en Hornbach zelf, is de uitspraak een opluchting. Ze kunnen verder met de plannen, terwijl de provincie een flinke tik over de vingers kreeg. Maar de strijd is nog niet gestreden.