Kate (27) vluchtte voor de oorlog, maar werkt in Almelo remote alweer door: ‘Stuur team van 130 mensen aan’

Als haar telefoon gaat, klinken er over en weer wat korte instructies in het Oekraïens. „Sorry”, zegt ze even later. „Dit telefoontje moest ik even afhandelen.” Vanuit een woning om de hoek bij Preston Palace in Almelo houdt Kate Kobzar (27) deze dagen een team van 130 mensen draaiende voor een Oekraïens callcenter.