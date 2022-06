Kateryna (30) is Almelo dankbaar, maar mist man in Oekraïne; ‘Ons huis in Kramatorsk is vast niet meer dan hoop stenen’

ALMELO - Er klinkt muziek, er wordt gedanst, gelachen, gegeten en gezongen op het voorplein van Huize Alexandra. Kinderen leven zich uit. De oorlog in Oekraïne lijkt even ver weg bij de opvang in Almelo. Maar schijn bedriegt. „Ik huil nog elke dag.”

Een kleine driehonderd Oekraïnse vluchtelingen verblijven in Huize Alexandra. Vooral vrouwen en kinderen worden opgevangen in het voormalige meisjesinternaat aan de Vriezenveenseweg. De meeste mannen zijn achter gebleven; vechten tegen de Russen of zijn aan het werk, om het land draaiende te houden.

Bazaar voor Oekraïne

Ook in Almelo worden de handen uit de mouwen gestoken. Met een bazaar, met vooral handgemaakte producten, zamelen de tijdelijke bewoners van Huize Alexandra deze zaterdagmiddag zoveel mogelijk geld in. Bij de kraam van Kateryna Miller (30) gaat dat van een leien dakje. „Ik heb al 50 werken verkocht,” glundert ze. Vooral schilderstukjes en sierraden. „Allemaal zelf gemaakt. Hier in Almelo, op mijn kamer.”

Man Oleg bleef achter

Kateryna komt uit Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, en spreekt behoorlijk Engels. Ze vertelt dat ze inmiddels drie maanden met haar vierjarige dochter Yaroslava en haar moede in Huize Alexandra verblijft. Haar man Oleg is achtergebleven in Oekraïne. „Om te werken, hij is ict-specialist.” Ze heeft regelmatig contact met Oleg. „Gelukkig gaat het goed met hem.”

Eigen atelier in Kramatorsk

In Kramatorsk kon Kateryna haar creativiteit botvieren in een eigen atelier. De stad in het Donbas-gebied ligt al tijden zwaar onder vuur. „Van ons huis is vast niets meer over. Een hoop stenen”, vreest ze. Via internet en media volgt Kateryna het nieuws op de voet. En is daarbij vooral gepitst op beelden uit Kramatorsk. „Maar het is voor mij moeilijk om er naar te kijken.”

Jezus en zijn twaalf apostelen

Over Almelo en de opvang in Huize Alexandra niets dan lof. „De mensen hier zijn zo aardig. Ze helpen ons overal mee. Ook school voor mijn dochter is geregeld.” Kateryna is een van de organisatoren van de bazaar. Om aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne. Alle opbrengsten van de bazaar worden gebruikt voor het kopen van babyspullen, zoals luiers en voeding voor moeders met pasgeboren baby’s die in het oorlogsgebied in Oekraïne wonen. Blikvanger in de kraam van Kateryna is een groot schilderij, met Jezus en de twaalf apostelen. „Ik ben gelovig. Met de hulp van Jezus gaan we de oorlog winnen.”

Woonbegeleider en tolk Zhenya Filipova is ook overtuigd van een goed afloop in haar vaderland. Maar er is ook voortdurende angst en knagende onzekerheid over de toekomst. „Als je om je hier om je heen kijk heeft iedereen het leuk. Ook ik. Maar als ik aan Oekraïne denk moet ik huilen. Elke dag.”