Keihard werken met eigen jongens bij MVV'29

Deze 9 Twentse flitspalen sloegen in 2018 het vaakst toe

7 februari ENSCHEDE/ALMELO - De flitspalen in Twente hebben in 2018 tienduizenden keren toegeslagen. Vooral in Enschede en in Almelo was het afgelopen jaar raak. De meeste automobilisten kregen een bekeuring op de Wierdensestraat in Almelo.