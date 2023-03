Kermis in Almelo! Deze attracties komen naar het Rembrandtveld

Nieuwsupdate Simpele zielen uit Twenterand voor het hekje, arme zielen in een vluchtelin­gen­kamp, maar het gros stond buiten te juichen deze week

De ene duwde een bejaarde terwijl hij zelf een bejaarde is, de ander liep in bh over straat en joeg kinderen en buren de stuipen op het lijf. Ze noemde zichzelf ‘maar een simpele ziel’. Zijn die er ook in Vroomshoop? Het helpt in ieder geval niet mee als je met pils in de hand gaat juichen bij een brand. Al had de gemeente Twenterand er misschien verstandig aan gedaan voor één keer wél een simpele ziel te zijn.