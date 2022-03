Kermis keert na drie jaar terug in Almelo; met swingende attracties in hartje stad

In het verleden was het grasveld aan de Rembrandtlaan de vaste plek van de voorjaarskermis in Almelo. Dat is deze keer niet mogelijk, vanwege de reconstructie van de aangrenzende Henriëtte Roland Holstlaan. Daarom is er gekeken naar een andere locatie. Het busstation in de binnenstad en een deel van de Wierdensestraat rolde daarbij als ‘geschikt alternatief’ uit de bus.